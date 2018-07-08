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DEÜ eski Rektörü Adnan Kasman ihraç edildi

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) eski Rektörü Adnan Kasman, Oloğanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamudan ihraç edildi. DEÜ'de, geçen yıl açığa alınan akademisyenler de ihraç listesinde yer aldı.
08 Temmuz 2018 14:23
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DEÜ eski Rektörü Adnan Kasman ihraç edildi

OHAL'in son KHK'sında 148 personel, kamudaki görevlerine iade edildi. Yayımlanan KHK ile birlikte İzmir'den de birçok isim görevlerinden ihraç edildi. Listede dikkat çeken isimlerden biri de Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) eski Rektörü Adnan Kasman oldu. Görev yaptığı dönem DEÜ'de barış bildirisine imza attıkları gerekçesiyle bazı akademisyenleri açığa alan Kasman, 15 Eylül 2017'de FETÖ sorşturması kapsamında Rektörlük görevinden alınmıştı.

Kasman, son KHK ile kamudan ihraç edildi. DEÜ'de ayrıca, 'Bu suça ortak olmayacağız' başlıklı bildiriye imza atan ve geçen yıl açığa alınan akademisyenlerden Prof. Dr. Cem Terzi, Prof. Dr. İzge Günal, Prof. Dr. Halil Resmi, Doç. Dr. Halis Ulaş ile İktisat Fakültesi'ndeki Prof. Dr. Yeşim Edis Şahin, Prof. Dr. Ayşen Uysal, Dr. Nuri Erkin Başer, Arş Gör. Aydın Arı, Arş. Gör. Serap Sarıtaş, Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki öğretim görevlisi Emel Yuvayapan, Mimarlık Fakültesi'ndeki Arş. Gör. Dilek Karabulut , Edebiyat Fakültesi'ndeki Arş. Gör. Özer Yersüven de kamudan ihraç edildi. Son KHK ile DEÜ'de toplam 19 akademisyen görevden el çektirilmiş oldu. DEÜ' de ayrıca 3 personel daha görevden ihraç edildi.

EGE'DE 5 AKADEMİSYENE İHRAÇ

701 sayılı KHK ile Ege Üniversitesi'nden de 5 öğretim görevlisi ihraç edilenler arasında yer aldı. KHK kapsamında üniversitede çalışan 3 personelin görevine son verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı kurumlarda da Türkiye genelinde toplamda 240 kişi ihraç edildi. İzmir'de aralarında müezzin kayyım, Kur'an Kursu Öğreticisi, vaiz olmak üzere toplam 30 kişi kamudan ihraç edildi. İhraçların yaşandığı bir diğer adres ise adliyeler oldu. İzmir'de Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda çalışan bir biyolog ihraç edilirken yine Tire Adliyesi'nden 1, Tire B Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli 1 infaz ve koruma memuru, İzmir 4 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli 1 infaz ve koruma memuru, Kınık K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli 1 infaz ve koruma memuru, İzmir Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda 1 infaz ve koruma memuru, İzmir 3 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli 1 infaz memuru, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, Tire Adliyesi, İzmir Adliyesi'nden toplamda 3 mübaşir ve bir zabıt katibi, İzmir Adliyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'nden 1 personel, İzmir Denetim Serbestlik Müdürlüğü'nde görevli 1 öğretmen, İzmir Adliyesi'nde 6 zabıt katibi, İzmir Türk Standartları Enstitüsü'nde 2 uzman yardımcısı, İller Bankası'ndan 1 uzman, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan 1 kişi ihraç edilenler arasında yer aldı.

22 ÖĞRETMEN DE İHRAÇ LİSTESİNDE

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı olarak çalışan bazı personeller de ihraç edildi. İzmir'de Jandarma Komutanlığı'nda 7, Foça Jandarma Komando Eğitim Tabur Komutanlığı'ndan 1 kişi ihraç edildi. İzmir Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı'na bağlı çalışan 13 personelin yanı sıra Sahil Güvenlik İzmir Grup Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı'ndan da 1'er personel ihraç edildi. İzmir'den ihraç listesinde 22 de öğretmen yer aldı. Farklı ilçelerde görev yapan 22 öğretmenin yanı sıra, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan 2 de şef ihraç edildi.

Doğan Haber Ajansı
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