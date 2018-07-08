1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Açığa alınan 2 Kaymakam ihraç edildi

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan ve biri halen tutuklu bulunan Mardin'in eski Ömerli Kaymakamı Erol Korkmaz ve Dargeçit eski Kaymakamı Mehmet Yaşar Yeşiltaş, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan KHK ile ihraç edildi.
08 Temmuz 2018 14:14
Yazdır
Açığa alınan 2 Kaymakam ihraç edildi

Cumhuriyet Başsavcılığının yaklaşık 4 ay önce yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Mardin'in Ömerli ilçesi eski Kaymakamı Erol Korkmaz ve Dargeçit Kaymakamı Mehmet Yaşar Yeşiltaş, önce gözaltına alınmış ardından açığa alınmışlardı.

Ömerli ilçesi eski Kaymakamı ve belediye başkan vekili Erol Korkmaz, sorgusunun tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli merciler tarafından tutuklanırken, Dargeçit eski Kaymakamı Yaşar Yeşiltas ise çıkarıldığı mahkeme tarafından ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan KHK ile biri tutuklu, diğeri tutuksuz iki Kaymakam ihraç edildi.
Doğan Haber Ajansı
Bu haber 14,255 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Vergi müfettişlerine, 3 yıl süreyle, görev yasağı
09 Temmuz 2018 19:05		 Başbakanlık personeli diğer kurumlara dağıtılacak
09 Temmuz 2018 18:50
OHAL Komisyonu da Cumhurbaşkanlığına bağlandı
09 Temmuz 2018 18:06		 Türkiye Adalet Akademisi ile TODAİE kapatıldı
09 Temmuz 2018 18:05
Sağlık Bakanlığı, 65 ve 72 yaş arası tabip alacak
09 Temmuz 2018 18:01		 Diyanet, sınav görevlisine ücret ödeyecek
09 Temmuz 2018 16:49
112'ye asılsız ihbara para cezası
09 Temmuz 2018 16:16		 İstanbul'da toplu ulaşım bayramda yüzde 50 indirimli olacak
09 Temmuz 2018 16:03
Tarım Bakanlığından unvan değişikliği sınavı için açıklama
09 Temmuz 2018 14:25		 Memurlar.net Cumhurbaşkanlığındaki törene davet edildi
09 Temmuz 2018 13:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Yeni KHK yayımlandı... Teşkilat kanunları lağvedildi
Sosyal medyada dolaşan iki ayrı Kabine listesi
Yeni KHK ile 4 kamu kurumu kapatıldı
Emekli ve memura ilk ödeme geliyor...
Yeni başlayan vekil ve bakanlar ne kadar maaş alacak?
657 sayılı Kanunun, toplam 55 maddesinde, teknik düzenlemeler yapıldı
Seçilemeyen MHP'li aday Bakan olacak
Herkesi FETÖ'cü diye ihbar eden profesör KHK ile ihraç edildi
Flaş! Tüm Bakanlık müşaviri kadroları iptal edildi
İYİ Parti'de el öpme krizi: Derhal terk etsinler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ivan rakitic 3
atış talimi 2
mazhar 4
annemin yarası 1
yabancı futbolcuların hanımları 1
kanser tedavisinin tamamen ücretsiz olması 1
düğün fotoğrafçısı 1
08.07.2018 çorlu tren kazası 1
50 yaş hayali 3
vis a vis 1
SON İLANLAR
Balıkesir Kepsut Belediyesi Memur Alım İlanı
Yunak Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Elazığ Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Silifke Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
DSİ Engelli İşçi Alım İlanı
Hatay İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Türk Patent Kurumu Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kütahya Dumlupınar SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam