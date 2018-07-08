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Üsteğmen, 2 sene sonra görevine iade edildi
Elazığ'da 16 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY paralel devlet yapılanması kapsamında görevinden ihraç edilen Üsteğmen Vural Çelik, 2 sene sonra görevine iade edildi.
Elazığ'da 16 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY paralel devlet yapılanması kapsamında görevinden ihraç edilen Üsteğmen Vural Çelik, 2 sene sonra görevine iade edildi.
Alınan bilgiye göre, 16 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bazı askerlerle birlikte Öğretmen Üsteğmen Vural Çelik'te, gözaltına alındı.
Tutuklanan ve bir hafta sonra görevinden ihraç edilen Üsteğmen Çelik 6 ay sonra cezaevinden çıktı, 2017 yılının Temmuz ayında ise hakkında takipsizlik kararı verildi.
Çelik, bugün yayımlanan KHK ile yaklaşık 2 senenin sonunda görevine iade edildi.
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