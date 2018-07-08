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Maçka İlçe Jandarma Komutanı da ihraç edildi
Bugün yayımlanan 701 nolu KHK ile 6 bin 152 TSK mensubu görevinden ihraç edildi. İhraç edilenler arasında Eren Bülbül'ün şehit edildiği dönemde Trabzon'un Maçka ilçesi Jandarma Komutanı iken gözaltına alınan Teğmen Zabit Zengin de var
Yayımlanan son KHK ile ilgili detaylar netleşmeye devam ediyor.
Bu kapsamda görevden alınan 6 bin 152 TSK personeli arasında Eren Bülbül'ün şehit edildiği dönemde Trabzon'un Maçka ilçesi Jandarma Komutanı iken gözaltına alınan Teğmen Zabit Zengin de var.
Zengin, İzmir'de düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Kara Kuvvetlerinden 3 bin 77, Deniz Kuvvetlerinden bin 126, Hava Kuvvetlerinden bin 949 subay ve astsubay, Jandarma Genel Komutanlığından 649 subay, astsubay ile uzman çavuş ihraç edildi.
Sahil Güvenlik'ten ise 192 asker ihraç edildi.
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