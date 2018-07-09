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Soruşturmaları ByLock'tan sızdırmışlar

FETÖ'ye eleman temin eden "Referans İş" adlı firmanın eski ortaklarından Celalettin Yuvacı'ya yönelik soruşturma dosyasına giren Bylock yazışmalarından çarpıcı ifadeler çıktı
09 Temmuz 2018 08:10
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Soruşturmaları ByLock'tan sızdırmışlar
"FETÖ Üyesi Olmak"la suçlanan Yuvacı'nın Bylock'tan bir başka örgüt mensubuna attığı mesajlarda aralarında Hacı Boydak, Şerif Ali Tekalan, Osman Hilmi Özdil'in bulunduğu 28 isimle ilgili yürütülen soruşturmaların operasyon aşamasına geldiği bilgisini verip uyarıda bulunduğu belirlendi.

Kriptolu programda "23499" ID numarasını kullanan şüpheli Yuvacı'nın, "3469" ID numaralı söz konusu kişiye 29 Ocak 2016'da gönderdiği mesajda, "Uzun zamandır hazırlıkları devam eden soruşturmada sona gelindiği ve önümüzdeki günler içerisinde operasyon yapılabileceği kanaatindeyiz. Dolayısıyla en kısa zamanda aşağıda belirtilen isimlerin dikkat edilmesi gereken hususları adı altında paylaşılan not çerçevesinde gerekli hazırlıkların ivedi olarak yapılması önem arz etmektedir" dediği belirlendi.

Şüphelinin attığı ikinci mesajda ise aralarında FETÖ çatı davası ile KPSS ve farklı davalarda firari sanık konumundaki örgüt yöneticileri ile Türkiye'de bulunan 28 kişilik bir listeyi sıraladığı tespit edildi.

Listedeki önemli isimleri ise, "Soruşturma kapsamında hakkında çalışma yapılanlar: Sıtkı Baş (yurt dışında), Osman Hilmi Özdil (yurt dışında), Hacı Boydak, Şerif Ali Tekalan (yurt dışında), Mustafa Özcan (yurt dışında), Sait Aksoy" şeklinde sıraladığı tespit edildi.

Söz konusu mesajı atan Yuvacı'nın adı Ankara Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığına yönelik "Mahrem Hizmetler" iddianamesinde geçiyor.

Ebru Karatosun

Türkiye
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