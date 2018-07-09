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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kimdir?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına getirilen Murat Kurum kimdir?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına getirilen Murat Kurum kimdir?
MURAT KURUM KİMDİR?
1999 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakultesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü' nden mezun oldu. 1999- 2005 yıllarında çeşitli özel kuruluşlarda çalıştı.
2005 - 2006 yılları arasında TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığı'nda Uzman olarak görev yaptı. 2006 - 2009 yılları arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü, 2009 - 21.02.2012 tarihleri arasında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda Uzmanlık görevlerini üstlendi.
2009 yılından itibaren T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürlük görevini icra etmektedir.
1976 Ankara doğumlu olan Murat Kurum evli ve 2 çocuk babasıdır.
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