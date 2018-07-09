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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli kimdir?

Tarım ve Orman Bakanlığına getirilen Bekir Pakdemirli kimdir?
09 Temmuz 2018 21:54
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli kimdir?

Bekir Pakdemirli, 1973 yılında İzmir'de doğmuştur. Merhum Türk siyasetçi Ekrem Pakdemirli'nin oğludur.

Bilkent Üniversitesi, İşletme Fakültesi'ndeki lisans eğitiminin ardından, Başkent Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisans, Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü'nde doktora çalışmalarını tamamlamıştır.

Pakdemirli, gıda, teknoloji ve otomotiv alanında serbest girişimcilik yapmış, çeşitli şirketlerin kuruluşunda bulunmuş, yöneticiliğini yapmıştır. Bunun yanı sıra kariyeri süresince Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşunda yer alan bir seramik firması ve halka açık bir gıda firmasının Genel Müdürlük görevlerini üstlenmiştir.

Çok uluslu bir şirket olan McCain Foods şirketinde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuş, halen McCain şirketi ile danışmanlık ilişkileri devam etmektedir.

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Albaraka Türk Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği'ni sürdürmekte olan Pakdemirli, sosyal sorumluluk hassasiyetiyle Tarkem - Tarihi Kemeraltı A.Ş Yönetim Kurulu Üyeliği ile Türkiye Ruh Sağlığı Tedavi Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanında, Anadolu Otizm Vakfı Mütevelli Üyeliği'ni ve Sermaye Piyasası Yatırımcıları Derneği üyeliğini sürdürmektedir.

Ege TV'de haftalık ekonomi programı yapan Pakdemirli, aynı zamanda deniz kaptanı, pilot ve amatör telsizcidir.
Memurlar.Net
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