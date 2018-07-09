|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kimdir?
Sağlık Bakanlığına getirilen Fahrettin Koca kimdir?
Dr. Fahrettin Koca Medipol Üniversitesi ve Medipol Hastaneleri'nin sahibi olarak biliniyor. Koca aynı Zamanda Erdoğan ailesinin de doktoru.
Türkiye Eğitim ve Sağlık Araştırma Vakfı'nın' (TESA) Kurucu Başkanı olan Dr. Fahrettin Koca, aynı vakıf aracılığıyla 1997 yılında Medipol Hastanesi ve Medipol Üniversitesi'ni kurdu.
Medipol Üniversitesi'ni kuran vakfın başındaki isim Dr. Fahrettin Koca, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aile doktoru olarak biliniyor. Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan, Kadıköy'deki Medipol Hastanesi'nde uzun süre tedavi altında kalmış 88 yaşında hayatını kaybetmişti. Erdoğan'ın ailesi de Medipol'ü tercih ediyor.
1997 yılında kurulan Medipol Hastanesi güçlü sağlık kadrosu ve kullandığı en
ileri tıp teknolojisi ile tüm dallarda sağlık hizmeti vermektedir. Medipol Hastanesi
TESA tarafından kurulmuştur.Vakıf ayrıca Medipol Üniversitesi kurucusudur. TESA
vakfın kurucu başkanı Dr. Fahrettin Koca'dır. TESA vakfı yönetim kurulu üyeleri
arasında şu isimler yer almaktadır:
Bu haber 44,392 defa okundu. 8 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI