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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kimdir?

Sağlık Bakanlığına getirilen Fahrettin Koca kimdir?
09 Temmuz 2018 21:56
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kimdir?

Dr. Fahrettin Koca Medipol Üniversitesi ve Medipol Hastaneleri'nin sahibi olarak biliniyor. Koca aynı Zamanda Erdoğan ailesinin de doktoru.

Türkiye Eğitim ve Sağlık Araştırma Vakfı'nın' (TESA) Kurucu Başkanı olan Dr. Fahrettin Koca, aynı vakıf aracılığıyla 1997 yılında Medipol Hastanesi ve Medipol Üniversitesi'ni kurdu.

Medipol Üniversitesi'ni kuran vakfın başındaki isim Dr. Fahrettin Koca, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aile doktoru olarak biliniyor. Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan, Kadıköy'deki Medipol Hastanesi'nde uzun süre tedavi altında kalmış 88 yaşında hayatını kaybetmişti. Erdoğan'ın ailesi de Medipol'ü tercih ediyor.

1997 yılında kurulan Medipol Hastanesi güçlü sağlık kadrosu ve kullandığı en ileri tıp teknolojisi ile tüm dallarda sağlık hizmeti vermektedir. Medipol Hastanesi TESA tarafından kurulmuştur.Vakıf ayrıca Medipol Üniversitesi kurucusudur. TESA vakfın kurucu başkanı Dr. Fahrettin Koca'dır. TESA vakfı yönetim kurulu üyeleri arasında şu isimler yer almaktadır:
Prof. Dr. Naci Karacaoğlu Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Fahri Ovalı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Dr. Filiz Arslan Genel Sekreter
Dr. Tuncay Aksoy
Özer Koca
Memurlar.Net
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