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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu kimdir?
Gençlik ve Spor Bakanlığına getirilen Mehmet Muharrem Kasapoğlu kimdir?
Mehmet Muharrem Kasapoğlu kimdir: Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Teşkilatının başkanlığını yapıyor.
Geçmişte başbakanlık müşavirliği yapan Kasapoğlu, aynı zamanda AK Parti Milletvekili Feyzullah Kıyıklık'ın damadı.
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Teşkilat Başkanı olarak görev yaptığı dönemde, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasını sağlamak amacıyla, spor yapmalarına imkan sağlayacak projeleri ile tanınıyor.
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt genelinde sporda tesisleşmeye yönelik attığı önemli adımlarla büyük takdir toplamıştı.
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