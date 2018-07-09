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Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk kimdir?
Çalışma Bakanlığına getirilen Zehra Zümrüt Selçuk kimdir?
Çalışma Bakanlığına getirilen Zehra Zümrüt Selçuk kimdir?
Zehra Zümrüt Selçuk, KADEM Ankara Temsilcisidir.
Zehra Zümrüt Selçuk, Kültür ve Turizm eski Bakanı Atilla Koç'un kızıdır.
Selçuk, Bilkent Üniversitesinde tam burslu ekonomi lisans bölümünden mezun oldu.
Amerika doktora ve yüksek lisans yaptı.
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