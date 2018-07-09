Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan kimdir?

1958 doğumlu olan Ruhsar Pekcan kimdir merak ediliyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi mezunu olan Ruhsar Pekcan, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi'nde Yüksek lisans yapmıştır.

32 YILDIR SEKTÖRDE; TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı olan Ruhsar Pekcan, 32 yıldır aktif olarak iş hayatında yer alıyor.

Altyapi sektöründe faaliyet gösteren firmada Genel Koordinator; Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuş ve halen Karon Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti.-İstanbul şirketinde CEO olarak görev yapmakta olup, DEİK Türkiye Suriye İş Konseyi Başkanlığını yürütmektedir.

RUHSAR PEKCAN'IN EŞİ KİMDİR KAÇ ÇOCUĞU VAR; Ruhsar Pekcan eşi ve çocukları hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.

2005 Yılında Karon'un CEO'su olan Ruhsar Pekcan, çeşitli projelerle, Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Lübnan, Suriye, Libya, Sudan, Yemen, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, İspanya, Hırvatistan, Çin Hindistan ile aktif olarak ticaret yapıyor.