Üst kademe yöneticiliğine atama usülleri belirlendi

Yayımlanan ilk Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, üst düzey kadrolar ikiye ayrılmıştır. Kararname eki I sayılı cetvelde belirtilen kadrolara Cumhurbaşkanı kararıyla atama yapılacaktır. I sayılı Cetvelde, Diyanet, MİT, savunma Sanayi Başkanı, Bakan yardımcısı, Valiler, Üst kurul üyeleri, SGK başkanı, GİB Başkanı, TÜİK Başkanı, bu kurumların başkan yardımcıları gibi unvanlar yer almaktadır.

II sayılı cetvele ise Cumhurbaşkanı onayıyla atama yapılacaktır. Bu düzenlemeye göre burada bakanlık teklif edecek, Cumhurbaşkanı onaylayacaktır. Bu listede ise genel müdür yardımcıları, gelir idaresi daire başkanları, KİT yönetim kurulu üyeleri, defterdar, il emniyet müdürleri, il müftüleri, vali yardımcıları ve kaymakam gibi unvanlar yer almaktadır.

I sayılı cetvelde gösterilenlerin görev süresi Cumhurbaşkanının görev süresiyle sınırlıdır. Ancak III sayılı cetvelde gösterilen unvanların görev süresi, cetvelde belirtildiği kadardır.

İşte 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

ÜST KADEME KAMU YÖNETİCİLERİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ATAMA USÜLLERİNE DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 3

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Atama Usül ve Şartlan

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı üst kademe kamu yöneticileri ile ilgili usül ve esaslar ile kamu kurum ve kuruluşlarında atama usül ve esaslarını belirlemektir.

(2) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, ekli cetvellerdeki kadro, pozisyon ve görevler, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar.

Atama usulü

MADDE 2- (1) Anayasanın 104 üncü maddesine göre yürütme yetkisinin sahibi olan Cumhurbaşkanı, atamaya yetkili amirlere ait yetkileri haizdir.

(2) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere Cumhurbaşkanı kararıyla, (II) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere Cumhurbaşkanı onayı ile atama yapılır. Bu cetvellerde sayılmayan kadro, pozisyon ve görevlere, ilgili Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan veya atamaya yetkili amirler tarafından atama yapılır. Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan bu yetkisini alt kademedeki yöneticilere devredebilir.

(3) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlerin boşalması halinde ilgili Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan tarafından görevlendirme yapılabilir. Bu görevlendirmeler aym gün Cumhurbaşkanlığına bildirilir.

Atama şartları

MADDE 3- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

b) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

c) Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kuramlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak.

(2) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (II) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

b) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

e) Kamuda en az 5 yıllık hizmeti bulunmak.

ç) İl ve bölge müdürü kadro, pozisyon ve görevlerine atanacaklar için kamuda ve/veya sosyal güvenlik kuramlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak, alanında en az beş yıl çalışmış ve temayüz etmiş olmak.

(3) Yurtdışı daimi görevlere atanabilmek için birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan şartlara ilave olarak, 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi kapsamında yapılacak atamalar dahil, yeterli dil bilgisine sahip olunduğunu belgelendirmek şarttır. Yurtdışı teşkilaünda daimi bir göreve atanacak kamu görevlilerinin seçimi, atanması, çalışma usül ve esasları ile disiplin ve diğer özlük işlerine ilişkin usül ve esaslar Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

(4) 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesine göre yapılacak atamalarda birinci ve ikinci fıkraların (a) bentleri hariç, bu madde hükümleri uygulanmaz.

Görev süresi

MADDE 4- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alanların görev süresi, atandıkları tarihte görevde bulunan Cumhurbaşkanının görev süresini geçemez. Cumhurbaşkanının görevi sona erdiğinde, bunların görevi de sona erer. Ancak bunlar, yerlerine atama yapılıncaya kadar görevlerine devam eder. Görev süreleri sona erenler, yeniden atanabilir. Bunlar, görev süreleri sona ermeden de Cumhurbaşkanınca görevden alınabilir.

Sözleşme

MADDE 5- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere atananlar, atandıkları kadro, pozisyon ve görevlerde 657 sayılı Kanunun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak da çalıştırılabilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilenlerin hizmet sözleşmelerini, idare adına imzalayacaklar Cumhurbaşkanınca belirlenir.

(3) Sözleşme taban ve tavan ücretleri; kurum ve kuruluşlar, unvanlar, yapılan hizmetin güçlüğü, sorumluluğu ve riskleri, iş yoğunluğu, çalışma şartlan, hizmet yerinin sosyo-ekonomik durumu ve coğrafi özellikleri ile hizmete ve hizmet yerine ilişkin olarak, aynı kadro, pozisyon ve görevlerde bulunmakta olan emsallerine; emsalinin bulunmaması durumunda da benzer kadro, pozisyon ve görevlerde bulunanlara göre farklılıklan ayrı ayn veya birlikte dikkate alınarak Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir. Sözleşme ücreti, taban ve tavan ücretleri aralığında sözleşme imzalamakla yetkili kılınan makam tarafından belirlenir.

(4) Sözleşme süresi, üst kademe kamu yöneticisinin görev süresi ile sınırlıdır.

(5) Görev süresi sona eren veya görevden alman üst kademe kamu yöneticisinin görevi ile ilişiği kesilir ve sözleşmesi feshedilmiş sayılır.

Görevleri sona erenler ve görevden almanlar

MADDE 6- (1) Kamu görevlisi olmayanlar arasından üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananlardan görevleri sona eren veya görevden alınanlara tazminat ödenip ödenmemesi ve tazminat miktarı ile buna ilişkin diğer hususlar Cumhurbaşkanınca belirlenir. Yurtdışı kadrolarda bulunmakta iken görev süresi sona eren veya görevden alınanlar için ödenecek tazminat miktarı, yurtiçindeki emsali personelin fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç, ödeme unsurları üzerinden hesaplanır.

(2) Kamu görevlileri arasından, üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananlardan görev süresi sona erenler veya görevden almanlar; Cumhurbaşkanınca,

a) Daha önce bulundukları veya öğrenim durumları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlara,

b) 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümleri' bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan denetim elemanı ya da uzman kadrolarına veya bunlara denk pozisyonlara,

c) Araştırmacı veya uygun görülecek diğer kadro ve pozisyonlara,

atanırlar. Atama yapılıncaya, kadar bunların görev yaptıkları, kadro, pozisyon veya görevlere ilişkin almakta oldukları her türlü ödemeler, görev yaptıkları kurum tarafından yapılır. Bu şekilde atanacaklar için uygun boş kadro veya pozisyon bulunmaması halinde, bunlar için başka bir işleme gerek kalmaksızın, söz konusu kadro veya pozisyonlar ihdas edilmiş ve kurumlann kadro veya pozisyon cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır.

(3) Üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine kamu görevlileri arasından atananlardan görev süresi sona eren veya en az bir yıl görev yaptıktan sonra görevden alınanlardan, görev sürelerinin sona erdiği veya görevden alındıkları tarih itibarıyla emeklilik aylığı bağlanmasına hak kazanmış olmaları şartıyla, yaş haddini beklemeksizin emekli olmaları durumunda emeklilik ikramiyeleri;

a) Yaş haddinden emekliliğine en fazla üç yıl kalmış olanlara yüzde otuz,

b) Yaş haddinden emekliliğine üç yıldan çok, altı yıldan az (altı yıl dahil) kalmış olanlara yüzde kırk,

c) Yaş haddinden emekliliğine altı yıldan fazla kalmış olanlara yüzde elli

fazlasıyla ödenir, bu tutar Cumhurbaşkanı tarafından bir katma kadar arttırılabilir.

(4) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (II) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlerde bulunmakta iken görevden alınanlardan; daire başkanı kadro ve pozisyonunda bulananlar ile genel müdürden daha alt düzeydeki kadro, pozisyon veya görevlerde bulunanlar ve taşra teşkilatında il müdürü ve bölge müdürü kadro, pozisyon ve görevlerinde bulunanlardan;

a) 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan denetim elemanı ya da uzman kadrolarına veya bunlara denk pozisyonlara,

b) (1) numaralı alt bent kapsamına girmeyenlerden bu fıkranın birinci paragrafında sayılan kadro, pozisyon ve görevlerde toplam en az üç yıl görev yapmış olanlar, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan denetim elemanı ya da uzman kadrolarına veya bunlara denk pozisyonlara,

c) (1) numaralı alt bent kapsamına girmeyenlerden bu fıkranın birinci paragrafında sayılan kadro, pozisyon veya görevlerde üç yıldan az süreyle görev yapmış olanlar, merkez veya taşra teşkilatında araştırmacı kadro veya pozisyonlarına,

atanırlar.

(5) Bu madde hükümlerine göre atananlar için uygun boş kadro veya pozisyon bulunmaması halinde, söz konusu kadro ve pozisyonlar ihdas edilmiş ve kurumların kadro cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır.

(6) Bu madde hükümleri, atanma şartlarını kaybetme, ceza kovuşturması veya disiplin soruşturması sonucunda görevden almanlar hakkında uygulanmaz.

Süreli Görevler

MADDE 7-(l) 4 üncü madde hükümleri bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (III) sayılı cetvelde yer alanlar hakkında uygulanmaz. Bunların görev süreleri ekli (III) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli

Terfi zamanı

MADDE 8- (1) Muvazzaf subayların terfileri her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı günü yapılır. Bu tarih Cumhurbaşkanı tarafından farklı bir tarih olarak belirlenebilir.

Subaylığa nasıp, terli ve atama

MADDE 9- (1) Albaylıktan tuğgeneral/tuğamiral rütbelerine terfıler ile general ve amirallikte bir üst rütbeye terfıler ve atamalar Cumhurbaşkanınca yapılır.

(2) Kuvvet Komutanlarının görev süresi iki yıldır. Bu süre, birer yıllık sürelerle yaş haddine kadar uzatılabilir. Görevdeki kalış sürelerinin tespitinde, atanmış bulundukları yılın 30 Ağustos tarihi esas alınır.

(3) Genelkurmay Başkanı, orgeneral-oramiraller arasından atanır. Genelkurmay Başkanının görev süresi 4 yıldır. Görevdeki kalış süresinin tespitinde, atanmış bulunduğu yılın 30 Ağustos tarihi esas alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı

Personeli

Terfi zamanı

MADDE 10- (1) Muvazzaf subayların terfileri her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı günü yapılır.

Subaylığa nasıp, terfi ve atama

MADDE 11- (1) Jandarma Genel Komutanı generaller arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanır.

(2) Sahil Güvenlik Komutanı amiraller arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanır.

(3) Albaylıktan tuğgeneral/tuğamiral rütbelerine terfıler ile general ve amirallikte bir üst rütbeye terfıler ve atamalar Cumhurbaşkanının onayı ile yapılır.

(4) Jandarma Genel Komutanı Yardımcıları, bölge jandarma komutanları ve il jandarma komutanları Cumhurbaşkanının onayı ile atanır.

(5) Sahil Güvenlik komutan yardımcıları, Sahil Güvenlik bölge komutanları Cumhurbaşkanının onayı ile atanır.

Uygulanmayacak hükümler

MADDE 12- (1) Üst kademe kamu yöneticileri hakkında bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenen hususlara ilişkin olarak, diğer mevzuatın bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesine aykırı hükümleri uygulanmaz.

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 13- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Mevcut üst kademe yöneticileri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi, bu maddenin yayımı tarihinde görevde bulunan ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen görevlerde bulunanlar hakkında da uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı

I SAYILI CETVEL

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI

MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI BAŞKANI

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERİ

DEVLET DENETLEME KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI

BAKAN YARDIMCILARI

CUMHURBAŞKANLIĞI OFİS BAŞKANLARI

CUMHURBAŞKANLIĞINA BAĞLI KURUM VE KURUL BAŞKANLARI

TÜRKİYE RADYO - TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRÜ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI BAŞKANI

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANI

SAYIŞTAY BAŞSAVCISI

VALİLER

BÜYÜKELÇİLER, DAİMİ TEMSİLCİ/DELEGELER

DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR BAŞKAN VE ÜYELERİ (RTÜK VE KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULUNUN TBMM'CE SEÇİLEN ÜYELERİ HARİÇ)

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BAŞKAN VE ÜYELERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELERİ :

İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ÜYELERİ

TÜRKİYE MAARİF VAKFI MÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ

YUNUS EMRE VAKFI MÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU BAŞKAN VE ÜYELERİ

REKTÖRLER (MİLLİ SAVUNMA VE TÜRK-JAPON BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLERİ DAHİL)

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANI

GELİR İDARESİ BAŞKANI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANI

TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANI

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANI

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANI

AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANI

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANI

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BAŞKANI

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ ENSTİTÜSÜ BAŞKANI

BAKANLIKLARIN, TEFTİŞ KURULU, REHBERLİK VE TEFTİŞ, REHBERLİK VE DENETİM, DENETİM HİZMETLERİ BAŞKANLARI İLE DİĞER KURUL BAŞKANLARI

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANI

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ BAŞKANI '

DİYANET İŞLERİ BAŞKAN YARDIMCILARI

MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI BAŞKAN YARDIMCILARI, MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI BAŞKANLIĞI BAŞKANLARI

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETER YARDIMCILARI SAVUNMA SANAYİİ BAŞKAN YARDIMCILARI

CUMHURBAŞKANLIĞINA BAĞLI KURUM VE KURUL BAŞKAN YARDIMCILARI

MERKEZ BANKASI BAŞKAN YARDIMCILARI

DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU BAŞKANI

MUSHAFLARI İNCELEME VE KIRAAT KURULU BAŞKANI

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANI

ÇANAKKALE SAVAŞLARI VE GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANI

TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU BAŞKANI

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANI

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANI

TÜRKİYE TIBBİ CİHAZ VE İLAÇ KURUMU BAŞKANI

BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLARI

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANI

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU BAŞKANI

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANI

TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANI

TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ BAŞKANI

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME ARAŞTIRMALARI MERKEZİ BAŞKANI

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANI

GELİR İDARESİ BAŞKAN YARDIMCILARI

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU GENEL SEKRETERİ

HELAL AKREDİTASYON KURUMU GENEL SEKRETERİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCILARI

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKAN YARDIMCILARI

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKAN YARDIMCILARI

GENEL MÜDÜRLER

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLARI

HELAL AKREDİTASYON KURUMU YÖNETİM KURULU BAŞKANI

İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRÜ

BASIN İLAN KURUMU GENEL MÜDÜRÜ

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI GENEL MÜDÜRÜ

TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİM KURULU BAŞKANI, GENEL MÜDÜRÜ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

ADLİ TIP KURUMU BAŞKANI

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK MERKEZİ BAŞKANI

TÜRKİYE'NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI ANLAŞMALAR GEREĞİ KURULAN ÜNİVERSİTELERİN MÜTEVELLİ HEYETİ, YÖNETİM VE DENETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ

2 SAYILI CETVEL

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU ÜYELERİ

DİPLOMASİ AKADEMİSİ BAŞKANI DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU ÜYELERİ

MUSHAFLARI İNCELEME VE KIRAAT KURULU ÜYELERİ

HELAL AKREDİTASYON KURUMU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

TÜRKİYE RADYO - TELEVİZYON KURUMU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKAN YARDIMCILARI

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCILARI

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAĞLI KURUM BAŞKANLARI

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKAN YARDIMCILARI

SAYIŞTAY SAVCILARI

BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKAN YARDIMCILARI

TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKAN YARDIMCILARI

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANI

ADLİ TIP KURUMU BAŞKAN YARDIMCILARI, İHTİSAS KURULLARI BAŞKAN VE ÜYELERİ

BAKANLIK DAİRE BAŞKANLARI

BAKANLIK MÜFETTİŞLERİ (ADALET, MÜLKİYE, VERGİ VE İŞ MÜFETTİŞLERİ DAHİL)

HAZİNE KONTROLÖRLERİ, SİGORTA DENETLEME UZMANLARI, SİGORTA DENETLEME AKTÜERLERİ

I.HUKUK MÜŞAVİRLERİ (BAKANLIK VE BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURULUŞLARI)

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANI

GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI (BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURULUŞLAR DAHİL)

GELİR İDARESİ DAİRE BAŞKANLARI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ (3)

TÜRKİYE TIBBİ CİHAZ VE İLAÇ KURUMU BAŞKAN YARDIMCILARI

TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU BAŞKAN YARDIMCILARI VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKAN YARDIMCILARI

ADALET BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKAN YARDIMCILARI

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCILARI SPOR TOTO TEŞKİLAT BAŞKANI

DAİMİ TEMSİLCİ YARDIMCILARI, CUMHURBAŞKANLIĞI İLE BAKANLIK VE BAĞLI İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURULUŞLARININ YURTDIŞI SÜREKLİ GÖREVLERİNE ATANACAKLAR

İLLER BANKASI GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

MİLLİ PİYANGO İDARESİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKAN YARDIMCILARI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI PARA POLİTİKASI KURULU ÜYESİ

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKAN YARDIMCILARI

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ BAŞKANI

TÜRKİYE İŞ KURUMU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KOMİSYONU VE DANIŞMA KURULU ÜYELERİ

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU GENEL SEKRETER YARDIMCILARI

SPOR MÜŞAVİRLERİ

BAKANLIKLARDAKİ KURUL ÜYELERİ

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

VAKIFLAR MECLİSİ ÜYELERİ

BÖLGE MÜDÜRLERİ (BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURULUŞLAR DAHİL)

DEFTERDARLAR

BAKANLIK İL MÜDÜRLERİ

İL EMNİYET MÜDÜRLERİ

İL MÜFTÜLERİ

VALİ YARDIMCILARI VE KAYMAKAMLAR

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLARI

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DAİRE BAŞKANLARI

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANI