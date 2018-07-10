|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
FETÖ'nün 5 mahrem subayı adliyeye gönderildi
Kayseri merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin mahrem subay yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğünce FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri subay mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik 6 Temmuz'da yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişinin sorgusu tamamlandı.
TSK personelini ankesörlü telefonlardan arayarak FETÖ silahlı terör örgütü faaliyetleri çerçevesinde sohbet imamlığı yapan mahrem subaylar, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliğine getirildi.
Burada alınan sağlık raporlarının ardından A.G., F.G., M.B., S.E. ve Y.G. geniş
güvenlik önlemleri altında adliyeye gönderildi.
Bu haber 4,542 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI