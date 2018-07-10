|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Yeni Kabine'de 4 Trabzonlu bakan
Yeni Kabine'ye 4 Trabzonlu bakan girdi.
24 Haziran Seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine resmen geçildi.
Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan Kabinesi'ni dün açıkladı.
Açıklanan yeni Kabine'de 16 Bakan'ın 4'ü Trabzonlu.
İşte Trabzonlu Kabine üyeleri
Berat Albayrak-Hazine ve Maliye Bakanı
Süleyman Soylu-İçişleri Bakanı
Mustafa Varank-Sanayi ve Ticaret Bakanı
Cahit Turan-Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Bu haber 39,190 defa okundu. 16 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI