|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
FETÖ soruşturmasında 34 asker tutuklandı
Kocaeli'de, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 61 şüpheliden, 22'si muvazzaf, 34 asker tutuklandı
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 27 Haziran tarihinde 43'ü muvazzaf, 71 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçunu işlediği iddia edilen şüphelilere yönelik 17 ilde düzenlenen operasyonda, 61 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden 14'ü etkin pişmanlıktan faydalandı, 27 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.
22'si muvazzaf, 34 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Bu haber 3,583 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI