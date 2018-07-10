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Kastamonu'da FETÖ sanığı öğretmene hapis
Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski öğretmene 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan, meslekten ihraç edilmiş öğretmen Öznur Ç. katıldı.
Öznur Ç, duruşmadaki savunmasında, kapatılan Bank Asya'ya talimat doğrultusunda para yatırmadığını, suçsuz olduğunu öne sürerek, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanığı örgüte yardım ettiği iddiasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
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