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Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise hapis cezası
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, eski polis memuruna 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık eski polis memuru Yusuf A. ile avukatı katıldı.
Sanık Yusuf A, atılı suçlamaları kabul etmeyerek, "ByLock programını kesinlikle kullanmadım. Suçsuzum, beraatimi talep ederim." şeklinde savunma yaptı.
Duruşma savcısı, mütalaasında sanığın örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığını, sanıktan ele geçen cep telefonu ve bilgisayarında FETÖ elebaşının fotoğrafının tespit edildiğini belirterek, cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanık Yusuf A'ya, ''silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek yurt dışı çıkış yasağının devamına hükmetti.
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