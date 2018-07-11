1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kardeşi FETÖ'den beraat eden öğretmen adayı, elendi

Milli Eğitim Bakanlığı bugün sözleşmeli öğretmenlik sınav sonuçlarını açıkladı. Kardeşi FETÖ'den yargılanan ve beraat eden öğretmen adayı sözlü sınavda 56 puan verilerek elendi
11 Temmuz 2018 12:35
Yazdır
Kardeşi FETÖ'den beraat eden öğretmen adayı, elendi

Milli Eğitim Bakanlığı bugün sözleşmeli öğretmenlik sınav sonuçlarını açıkladı.

Açıklanan sonuçlara adayların verdiği tepkilere göre, genel olarak KPSS puanının aynısı sözlü sınavda verilmiştir.

Ancak, terör örgütleriyle en küçük bir ilişkisi olanlara düşük puan verilmiştir.

Örneğin Marmara Üniversitesi mezunu bir aday, kardeşi, FETÖ'den yargılandığı için ve üstelik yargılama sonrasında beraat etmiş olmasına rağmen sözlüde 56 puan verilerek elenmiştir.

İşte o adayın sözlü sınav sonucu

AYNI ŞEKİLDE DÜŞÜK PUAN VERİLEN BAZI ADAYLARIN SONUÇLARI
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haber 38,903 defa okundu. 27 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
DGS giriş belgeleri yayımlandı
11 Temmuz 2018 14:03		 Sözleşmeli öğretmenlikte 2 gün süresince itirazlar alınacak
11 Temmuz 2018 13:20
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı
11 Temmuz 2018 11:12		 2018/1 KPSS tercihleri acil açıklanmazsa, KGM'nin bir çok kadrosu boş kalacak
11 Temmuz 2018 10:37
ÖSYM'den yeni Sayıştay eleme sınavı için açıklama
10 Temmuz 2018 17:56		 KPSS 2018/6 tercih kılavuzu yayımlandı
10 Temmuz 2018 09:59
İdari hakim olabilme şartlarında değişiklik
10 Temmuz 2018 08:30		 Gençlik Bakanlığı Yurt Yönetim Personeli sözlü sınav sonuçlarını açıkladı
10 Temmuz 2018 01:53
9 bin sağlık işçisi alımı için açıklama
09 Temmuz 2018 19:24		 Öğretmenlik sözlü sınav sonuçları için açıklama
09 Temmuz 2018 18:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı
Bakanlık merkez teşkilatında, şube müdürlüğü ve şeflik olmayacak mı?
OHAL Komisyonu kararıyla görevine dönecek
Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon
Son Başbakan, gitmeden önce bu atamaları yaptı
Kardeşi FETÖ'den beraat eden öğretmen adayı, elendi
ODTÜ'deki pankart soruşturmasında öğrenciler tutuklandı
Adnan Oktar'ın şirketilerine kayyum atandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a ilk görev
Seçim sonrası yapılan ilk ankete göre partilerin oy oranları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sabah kahvesi 2
inceldiği yerden kopsun 3
2018-2019 sezonu fikstür çekimi 5
tut ki 2
Sessizliğin anarşisi 4
etstur şirketinin sahibinin kültür ve turizm bakanı olması 1
Cristiano Ronaldo 3
cirit atmak 1
batuhan karadeniz 1
avokado 3
SON İLANLAR
Ilgaz Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Didim Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi İşçi Alım İlanı
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Akharım Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Dedefakılı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gelibolu Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi 188 Sözleşmeli Personel Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam