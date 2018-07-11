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Kardeşi FETÖ'den beraat eden öğretmen adayı, elendi
Milli Eğitim Bakanlığı bugün sözleşmeli öğretmenlik sınav sonuçlarını açıkladı. Kardeşi FETÖ'den yargılanan ve beraat eden öğretmen adayı sözlü sınavda 56 puan verilerek elendi
Milli Eğitim Bakanlığı bugün sözleşmeli öğretmenlik sınav sonuçlarını açıkladı.
Açıklanan sonuçlara adayların verdiği tepkilere göre, genel olarak KPSS puanının aynısı sözlü sınavda verilmiştir.
Ancak, terör örgütleriyle en küçük bir ilişkisi olanlara düşük puan verilmiştir.
Örneğin Marmara Üniversitesi mezunu bir aday, kardeşi, FETÖ'den yargılandığı için ve üstelik yargılama sonrasında beraat etmiş olmasına rağmen sözlüde 56 puan verilerek elenmiştir.
İşte o adayın sözlü sınav sonucu
AYNI ŞEKİLDE DÜŞÜK PUAN VERİLEN BAZI ADAYLARIN SONUÇLARI
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