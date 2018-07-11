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Muğla'da 5 eski polise FETÖ gözaltısı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 5 eski polis gözaltına alındı
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 5 eski polis gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan eski polisler M.S, Y.S, S.K. ve M.A.A. adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki M.H.V'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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