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Uyanış filminin yönetmenine FETÖ'den 15 yıl hapis istemi
FETÖ soruşturmasında tutuklanan "Uyanış" filminin yönetmeni Ali Avcı hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis istendi
FETÖ soruşturmasında tutuklanan "Uyanış" filminin yönetmeni Ali Avcı hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis istendi.
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