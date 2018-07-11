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FETÖ'cüleri yurtdışına kaçırmaya çalışan 2 kişiye gözaltı

Marmaris'te Yunanistan'a kaçma hazırlığı yapan 4 FETÖ şüphelisi ile organizatör olduğu ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı
11 Temmuz 2018 13:29
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FETÖ'cüleri yurtdışına kaçırmaya çalışan 2 kişiye gözaltı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan'a kaçış hazırlığı yapan 4 FETÖ şüphelisi ile kaçak geçişi organize ettiği öne sürülen 2 kişi yakalandı.

FETÖ şüphelisi bir grubun Yunanistan'a geçiş yapacağı bilgisine ulaşan güvenlik güçleri, Bozburun Mahallesi'nde tedbir aldı.

ABD bayraklı yelkenli bir yat, hareket hazırlığındayken operasyon düzenlendi.

Operasyonda, FETÖ şüphelisi M.Y, A.Y, B.D. ve B.A ile organizatör olduğu iddia edilen M.E. ve T.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin bilgisayar ve cep telefonlarına el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler, Marmaris Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Şüphelilerin Denizli'deki örgüte ait okullarda öğretmenlik yaptıkları öğrenildi.

Sabri Kesen
Anadolu Ajansı
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