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Ankara'da eski müfettişe FETÖ'den hapis cezası

FETÖ üyeliğinden yargılanan eski Maliye Bakanlığı vergi müfettişine, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
11 Temmuz 2018 13:45
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Ankara'da eski müfettişe FETÖ'den hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçlamasıyla yargılanan eski Maliye Bakanlığı vergi müfettişi Ersan Gündeşli, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık Gündeşli, avukatı ve yakınları katıldı.

Duruşma savcısı, önceki celse sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, sanık ve avukatının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmalarını istedi.

Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığına dair dava dosyasındaki tespitleri kabul etmeyen Gündeşli, söz konusu programı cezaevindeyken duyduğunu öne sürdü.

Yargılama aşamasında suçsuz olduğunun ortaya çıktığını savunan Gündeşli, beraatini istedi.

Sanık avukatının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Gündeşli'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddesi gereği yarı oranda artırıma giden mahkeme, cezayı 7 yıl 6 aya çıkardı ancak Gündeşli'nin sabıkasız olmasını indirim gerekçesi sayan heyet, cezayı 6 yıl 3 ay olarak belirledi.
Anadolu Ajansı
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