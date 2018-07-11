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Polis Akademisi sorularının sızdırılmasına davasında bir sanığa tahliye
2012 Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularının FETÖ üyelerince önceden elde edilerek, aynı yapılanmaya mensup kişilere verilmesine ilişkin 21'i tutuklu 79 kişinin yargılandığı ikinci davada ara kararını açıklayan mahkeme bir sanığın tahliyesine hükmetti
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığınca 17 Ağustos 2012'de düzenlenen Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerince sınav öncesi elde edilerek, aynı yapılanmaya mensup kişilere verilmesine ilişkin 79 kişinin yargılandığı ikinci davada, tutuklu 21 sanıktan birinin tahliyesine karar verildi.
Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.
Mahkeme Başkanı duruşmada, sanıkların bazılarının ByLock kullanıcısı olduklarına ilişkin raporlar ile dava dosyasına gönderilen tanık beyanlarını okudu.
Mütalaasını açıklaması için söz verilen duruşma savcısı "mevcut delil durumu" ve "kuvvetli suç şüphesini gösteren somut olguların varlığı" gerekçesiyle sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti.
Ardından söz alan sanık avukatları, müvekkillerinin uzun tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak tahliyelerini istedi.
Verilen kısa aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, bir sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti. Böylece davada tutuklu sanık sayısı 20'ye düştü.
Duruşma, 5 Kasım'a ertelendi.
- İddianame
İddianamede, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığınca 17 Ağustos 2012'de düzenlenen Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularının FETÖ/PDY unsurlarınca sınav öncesi elde edilerek, aynı yapılanmaya mensup kişilere verildiği belirtiliyor.
Sanıklar bu kapsamda, "resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlarından yargılanıyor.
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