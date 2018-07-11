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Balıkesir'de eski astsubaya FETÖ gözaltısı
Operasyonda, başka bir suçtan görevinden ihraç edilen astsubay gözaltına alındı
Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, başka bir suçtan görevinden ihraç edilen astsubay, gözaltına alındı.
Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturması kapsamında, kentte ikamet ettiği bildirilen, başka bir suçtan 2015 yılında ihraç edilen astsubayın gözaltına alınması talimatı üzerine harekete geçti.
Operasyonda, şüpheli E.D. gözaltına alındı.
Şüphelinin, işlemlerinin ardından Denizli İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edileceği öğrenildi.
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