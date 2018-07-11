ByLock'cu eski valiye hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üyelik suçlamasıyla yargılanan eski Ordu Valisi Said Vakkas Gözlügöl, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık Gözlügöl, avukatı ve yakınları katıldı.

Duruşma savcısı, önceki celse sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, sanık ve avukatının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmalarını istedi.

Uzun yıllar kamu kurumlarında üst düzey yöneticilik yaptığını, bunlar arasında Ordu ve Karabük valiliğinin de bulunduğunu belirten Gözlügöl, bu sürede herhangi bir illegal oluşum içinde olmadığını savundu.

Gözlügöl, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığına dair dava dosyasındaki tespiti kabul etmeyerek, bu programı darbe girişiminden sonra medyadan öğrendiğini iddia etti.

Söz konusu program üzerinden yazışma yaptığına ilişkin dava dosyasında bilgi bulunmadığını anlatan Gözlügöl, "Bu program üzerinden hiçbir şekilde iletişim yapılmadığı raporda yer alıyor. Eğer kullanmış olsaydım, iki yıl boyunca bu program üzerinde elbette bir yazışma olurdu. Bu durum programı kullanmadığımı gösterir." savunmasını yaptı.

Suçsuz olduğunu savunan Gözlügöl, beraatini istedi.

Sanık avukatının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Gözlügöl'ün, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddesi gereği yarı oranda artırıma giden mahkeme, cezayı 9 yıla çıkardı ancak Gözlügöl'ün sabıkasız oluşunu indirim gerekçesi sayan heyet, cezayı 7 yıl 6 ay olarak belirledi.

Tanju Özkaya,Barış Kılıç