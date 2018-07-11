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FETÖ sanığı askere gitmemek için sahte kimlik yaptırmış

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan ve örgütün hücre evinde sahte kimlikle yakalanan tutuklu 2 sanığın yargılanmasına başlandı
11 Temmuz 2018 15:44
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FETÖ sanığı askere gitmemek için sahte kimlik yaptırmış

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan iki sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı "hücre evi"nde yakalanarak tutuklanan sanıklar Yasin K. ve Turgut K, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme başkanı ilk olarak sanık Yasin K'den, örgüte ait gaybubet evinde sahte kimlikle yakalandığı ve ikametinde "F. Gülen" ibareli kol saatinin ele geçirildiğini hatırlatarak savunma yapmasını istedi.

Sanık Yasin K, kiralık bir evde yaşadığını ve bulunduğu ikametin örgüt evi olmadığını iddia ederek, "Ele geçirilen kol saatinin ne şekilde evimde bulunduğunu bilemiyorum. Babam astım hastası olduğu için askerlik yapmadım. Bundan dolayı Suriyeli birisine sahte kimlik yaptırdım. ByLock'u yüklemedim ve kullanmadım. Ayrıca bulunduğum evde silah yoktu. Ben 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yargılanıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme başkanı sanığa, "Silah yok diyorsun. F-16 uçaklarıyla masum insanlar öldürüldü. Ne çabuk unuttunuz." diyerek tepki gösterdi.

Sanık Turgut K. de gaybubet evinde kalmadığını ve FETÖ/PDY terör örgütüyle bir ilgisinin olmadığını ileri sürdü.

Komşularından emniyetin kendisini aradığını duyunca, annesini Ankara'da tedavi ettirmek için sahte kimlik çıkardığını ileri süren Turguk K, "Annemi tedavi ettirmek amacıyla sahte kimlik çıkardım. Kötü bir niyetim yoktu. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı da sanıkların örgüte ait gaybubet evinde sahte kimliklerle yakalanması, Bank Asya'da hesap hareketliliklerinin bulunması, ayrıca sanık Yasin K'nin ikametinde yapılan aramada "F. Gülen" yazılı kol saatinin bulunması ve "örgütte küçük bölge imamı" olarak görev yapması dikkate alınarak cezalandırılmaları yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de sanıkların mevcut hallerinin devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.
Anadolu Ajansı
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