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TRT eski çalışanları FETÖ'den hakim karşısında

Eski TRT çalışanı 18 sanığın FETÖ üyeliği suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasına devam edildi
11 Temmuz 2018 15:47
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TRT eski çalışanları FETÖ'den hakim karşısında

Eski TRT çalışanı 18 sanığın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasına devam edildi.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar ve avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Muhammed Karaca'nın dosyaya giren belgeleri okumasının ardından, sanıklardan Ferhat Y. aleyhinde beyanı bulunan eski TRT çalışanı Ali Ö. tanık olarak dinlendi.

Kolluktaki ifadesinden dönen Ali Ö, Ferhat Y. ile Ankara'da TRT Yurt Haberler servisinde 2011'den sonra iki yıl birlikte çalıştıklarını, sanığı bu dönemde tanıdığını söyledi. Sanığın arkadaşı olduğunu belirten Ali Ö, "Yazıcı, vatanını, milletini seven bir arkadaşımızdır. Bu terör örgütüyle ilgili herhangi bir faaliyetini görmedim, hiç de duymadım. Kendisi işine bağlı bir arkadaşımızdı." dedi.

Hazırlık aşamasındaki ifadesini baskı altında verdiğini öne süren Ali Ö, kolluktaki ifadesinin yerine mahkeme huzurunda verdiği bu ifadenin dikkate alınmasını talep etti ve "14 gün emniyette tutuldum, iki günde bir sorguya alındım, yanlış bir ifade verdim. Sizden ve Ferhat Y'den özür diliyorum." diye konuştu.

Tanık beyanının ardından söz verilen sanıklar, örgütle ilgilerinin bulunmadığını, ByLock kullanmadıklarını öne sürdü.

Beyanların ardından ara karar açıklayan mahkeme, haklarında aynı suçtan yargılama bulunan iki sanığın dosyasını ayırıp, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Anadolu Ajansı
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