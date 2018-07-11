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Malatya merkezli FETÖ operasyonu: 16 gözaltı
Malatya merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda ByLock kullandığı tespit edilen 16 şüpheli gözaltına alındı
Malatya merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, FETÖ ile bağlantılı oldukları ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen şüphelilere yönelik Malatya merkezli İstanbul, Kahramanmaraş, Giresun ve Bingöl'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda aralarında öğrenci, özel okul öğretmeni, büro işçisi, inşaat mühendisi gibi çeşitli meslek gruplarından 16 kişi, "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda ele geçirilen çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale de el konuldu.
Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Adreslerinde bulunamayan 7 şüphelinin ise yakalanmasına çalışılıyor.
Volkan Kaşik
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