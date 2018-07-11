Akıncı Üssü davasında sanık savunmaları tamamlandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 460 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davanın öğleden sonraki bölümünde, "sivil imam" Harun Biniş'in çapraz sorgusunun ardından avukatının beyanları alındı.

Sanık Biniş'in avukatı, müvekkilinin 3 gün boyunca yaptığı savunması doğrultusunda suçsuz olduğunu dile getirdi.

Avukatın beyanlarının ardından davanın 460 sanığından firari 5'i dışındaki sanıkların mahkemedeki ilk savunmaları tamamlanmış oldu.

Dava dosyasına eklenen belgelerin okunmasından sonra duruşmaya 13 Temmuz'da devam edilmek üzere ara verildi.

- İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 14 Nisan 2017'de mahkemece kabul edilen iddianamede, aralarında örgütün firari elebaşı Fetullah Gülen ile firari sivil imam Adil Öksüz'ün de bulunduğu sivil sanıklar ve eski Yüksek Askeri Şura üyesi Akın Öztürk'ün de bulunduğu 481 kişi şüpheli olarak yer almıştı.

Yurtta sulh konseyi üyesi olduğu gerekçesiyle Akın Öztürk ile Mehmet Dişli, İlhan Talu gibi isimlerin davalarının tefrik edilerek, Genelkurmay çatı davası ile birleştirilmesi kararı verilen davada, 15 sanık hakkında da ayrıca ayırma kararı verilmiş ve böylece sanık sayısı 460'a inmişti.

Sanıklardan 369'unun tutuklu olduğu davada, Gülen ve Öksüz'ün de arasında bulunduğu toplam 5 kişi firari olarak yargılanıyor.