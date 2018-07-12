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4 İl'de düzenlenen operasyonda 11 askere FETÖ gözaltısı
Eskişehir merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda 10'u muvazzaf 1'i ihraç 11 asker gözaltına alındı
Eskişehir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 13 asker yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen örgütün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında "terör örgütüne üye olmak" suçundan 16 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Eskişehir, Ankara, İzmir, Batman ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 12'si muvazzaf, 1'i meslekten ihraç 13 rütbeli asker gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonlar sürüyor
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