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15 ilde FETÖ operasyonu: 30 askere gözaltı
Kocaeli merkezli 15 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 30 kişi gözaltına alındı
Kocaeli merkezli 15 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 30 kişi gözaltına alındı.
Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçu ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında 2'si ihraç olmak üzere toplam 30 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. 03-04 Temmuz tarihlerinde İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli, Edirne, Balıkesir, Tekirdağ, Tunceli, Kars, Şırnak, Erzincan, Erzurum, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Bitlis'te yapılan eş zamanlı operasyonda 30 şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlemler devam ediyor.
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