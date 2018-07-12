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FETÖ şüphelisi karı koca sınırda yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçma girişimindeki FETÖ şüphelisi ve eşi, askeri yasak bölgede yakalandı.
Alınan bilgiye göre, "Hudut kartalları" olarak anılan 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri, Yunanistan sınırında, 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de 2'si çocuk 4 kişilik grubu tespit etti.
Yunanistan'a kaçma girişiminde olduğu belirlenen Bahaattin D. ve eşi İlknur D. gözaltına alınırken, çocukları şüphelilerin yakınlarına teslim edildi.
Şüpheli Bahaattin D'nin ByLock kaydı bulunduğu ve öğretmenlikten ihraç edildiği, eşi İlknur D'nin de FETÖ'ye üye olmak suçundan tutuklandığı, yargılanması sonrası adli kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenildi.
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