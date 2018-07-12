|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
İzmir'de FETÖ'nün hücre evine operasyon: 13 kişi gözaltına alındı
İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evine düzenlenen operasyonda 13 zanlı yakalandı
İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan bazı kişilerin kentte örgüt tarafından açılan ve "gaybubet" olarak anılan hücre evlerinde kaldıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, aralarında örgüt hiyerarşisinde yönetici oldukları iddia edilen zanlıların da bulunduğu 13 kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılar, İzmir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Bu haber 2,774 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI