|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Şehitler köprüsü davasında 72 sanığa aırlaştırılmış müebbet
72 sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
Fetulahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan olaylara ilişkin açılan dava, karara bağlandı.
İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmaya, 133 tutuklu sanık, müştekiler ve avukatlar katıldı.
Davayı karara bağlayan mahkeme, aralarında tutuklu sanıklar eski Yarbay Turgay Ödemiş ve eski Binbaşı Ahmet Taştan'ın da bulunduğu 72 sanığı "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı.
Mahkeme, 22 sanığa "Anayasal düzeni ortadan kaydırmaya teşebbüse yardım" suçundan 17 yıl yedişer ay, 5 sanığa da aynı suçtan 15'er yıl hapis cezası verdi.
Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un şehit edilmesine ilişkin 12 sanığı "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme, ayrıca bazı vatandaşların şehit edilmesine ilişkin birçok sanığı da aynı cezaya mahkum etti.
Mahkeme heyetinin kararı okuması devam ediyor
Bu haber 2,811 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI