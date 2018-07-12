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Kayseri'de FETÖ'den yargılanan eski üsteğmene hapis cezası
Kayseri'de "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan itirafçı üsteğmen, 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan ve itirafçı olan eski üsteğmene 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi.
4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanık ihraç üsteğmen A.E. ile avukatı hazır bulundu.
Etkin pişmanlık kapsamında bildiklerini anlattığını ifade eden A.E, ekonomik durumu iyi olmadığı için bu örgütle tanıştığını öne sürdü.
"Eşim bu yapıya çok karşıydı. FETÖ içinde olduğumu bilseydi benimle evlenmezdi." diyen sanığın bu sözlerine, mahkeme başkanı, "Bir insanın eşinden gizleyebileceği ne olabilir?" diyerek tepki gösterdi.
Sanık A.E, 2013 yılında örgütten soğuduğunu ve bu nedenle irtibatını kopardığını belirterek, şunları söyledi:
"O dönemde tanıdığım insanları deşifre edeceğim korkusuyla bağımı koparmamı istemediler. Sabit telefondan aranmamak için tayinimi istedim. Mağdur oldum, psikolojim bozuldu. Sabit hattan sürekli aradıkları için, eşim kendisini aldattığımı düşündü. Hain terör örgütünü lanetliyorum. Hain örgütle ilgili bildiğim her şeyi anlattım. Beraatımı istiyorum."
Mahkeme heyeti, etkin pişmanlığını kabul ettiği sanık A.E'ye, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi.
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