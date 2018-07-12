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İzmir'deki FETÖ operasyonunda 4 tutuklama
İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan şüphelilerden 4'ü "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğeri ise salıverildi.
Şüphelilerin, FETÖ'ye ait ışık evlerindeki öğrencilerden sorumlu oldukları belirtildi.
Ayrıca tutuklanan 4 zanlının, FETÖ'nün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları öğrenildi.
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