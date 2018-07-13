Ankara'daki FETÖ operasyonunda 34 asker tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan yarbay ve albaylardan 34'ü geçen hafta tutuklandı, itirafçı olan 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, bir süre önce FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 44 kişiden 9'u, sorgularında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak üzere itirafçı oldu. Örgüte ve bağlantılarına ilişkin bilgiler veren bu kişiler, adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan yarbay ve albaylardan 34'ü geçen hafta tutuklandı, suçlamalarla ilgisi olmadığı belirlenen bir emekli albay ise emniyetten serbest bırakıldı.