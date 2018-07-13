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Mersin'de FETÖ'nün dershane öğretmenlerine operasyon
Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 5 dershane öğretmeninden 4'ü gözaltına alındı
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, örgütün dershanelerinde uzun süredir öğretmen olarak çalışan, örgütte bulunduklarına dair haklarında beyan bulunan ve kapatılan Bank Asya'da hesap artırımları tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, firari 1 kişinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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