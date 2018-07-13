|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Etkin pişmanlıktan yararlanan eski astsubaya 1 yıl 6 ay hapis
Adana'da "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan sanık eski astsubayın, örgütün deşifre edilmesine yönelik verdiği bilgiler dikkate alınarak cezası 1 yıl 6 ay 22 güne indirilerek ertelendi
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'ndan (FETÖ/PDY) hakkında dava açılan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan eski astsubayın cezasında indirime gidilerek ertelendi.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık A.B. ve avukatı katıldı.
Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanık A.B'nin itiraflarda bulunduğu için hakkında etkin pişmanlık kapsamında indirim uygulanması yönünde görüş bildirdi.
Sanık A.B. de tüm bildiklerini duruşmanın önceki aşamalarında anlattığını belirterek, beraatine karar verilmesini istedi.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmettiği sanık A.B'nin cezasını, örgütün deşifre edilmesine yönelik verdiği bilgileri dikkate alarak 1 yıl 6 ay 22 güne indirdi ve ertelenmesine karar verdi.
Bu haber 4,106 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI