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Adil Öksüz'ün kayınvalidesi hakim karşısına çıktı

Sakarya'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı
13 Temmuz 2018 12:28
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Adil Öksüz'ün kayınvalidesi hakim karşısına çıktı

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında firari Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım hakim karşısına çıktı.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutusuz sanık Yıldırım, avukatları ve yakınları katıldı.

Kimlik tespiti ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamenin özetinin okunmasın ardından sanık Yıldırım, savunmasını yaptı.

Yıldırım, savunmasında, "Adil Öksüz bizi mahvetti, kızımı istediğinde esasen pek istekli değildim, namuslu, abdestli, temiz çocuk dediler, ailecek karar verildi, evlendiler." diye konuştu.

Çocuklarının kendisini Sızıntı dergisine abone yaptığını, bu dergiyi yaklaşık 1 yıl aldığını belirten sanık Yıldırım, "Benim Kimse Yok Mu Derneği ile ilgim yoktur, internetten anlamam, ayrıca sosyal medya hesabım yoktur." dedi.

Sanık Yıldırım, polislerin eşi Cevat Yıldırım'ın muayenesinde örgütün elebaşısı Fetullah Gülen'e ait kitaplar bulduğunu dile getirerek, "Ev ile muayene bitişiktir, bazen gider gelirim. Polisler kitapları bana gösterdi, o kitaplara daha önce hiç bakmadım. Kitapların benimle ilgisi yoktur." ifadelerini kullandı.

Adil Öksüz'ün Akyazı'daki evlerine gece vakti geldiğini anlatan sanık Yıldırım, şöyle devam etti:

"Oturduk, biraz sohbet ettik. 'Ankara'da bir mahalleden geçerken bizi aldılar, iki mahkemeden geçtim, serbest bıraktılar.' dedi. Sabah kahvaltıdan sonra işe gidiyorum diye çıktı nereye gittiğini bilmiyorum. Bu Adil Öksüz bizi mahvetti, iki hakim bırakmasaydı bu hale gelmezdik, perişan olduk. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum."

Duruşmada görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığa ait dijital materyal raporunun mahkeme dosyasına eklenmesini talep etti.

Sanığın avukatı da müvekkilinin beyanlarına iştirak ettiklerini belirterek, müvekkilinin beraatini istedi.

Dijital materyal raporunun istenmesi için İl Emniyet Müdürlüğü'ne müzekkere yazılmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 2 Ekim'e erteledi.

- Süreç

Sakarya'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım, 11 Ağustos 2016'da gözaltına alınmış, ertesi gün çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmıştı. Yıldırım, ikinci kez 31 Ağustos'ta gözaltına alınmış, 2 Eylül'de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Hatice Yıldırım, 25 Kasım 2016'da sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi uygulanması ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Yıldırım hakkında, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ise 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, damadı olması nedeniyle şüphelinin Adil Öksüz'ün FETÖ'deki konumunu bileceğine işaret edilerek, "Darbe teşebbüsünden birkaç gün sonra gerek görsel gerek işitsel medyada Adil Öksüz'ün isminin sıkça geçtiği ve Öksüz'ün örgüt hiyerarşisindeki konumundan bahsedildiği, şüphelinin hakkında yakalama kararı olan Öksüz'ü ailesi ile yaşamış olduğu ikametinde saklayarak kendi örgüt bağını da ortaya koyduğu, şüphelinin FETÖ'de üst düzey görevli olan hatta darbe teşebbüsünün planlayıcılarından olan Adil Öksüz'ü yetkili makamlara bildirmeyerek kaçmasına imkan sağladığı anlaşılmıştır." ifadeleri yer alıyor.

Anadolu Ajansı
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