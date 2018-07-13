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Kayseri'de FETÖ operasyonunda 15 gözaltı
Kayseri merkezli 13 ilde FETÖ'nün TSK'daki "subay mahrem yapılanması"na yönelik çalışma kapsamında sabit telefonlardan ardışık olarak arandıkları belirlenen 98 askeri personel hakkında soruşturma başlatıldı, haklarında gözaltı kararı bulunan 24 zanlıdan 15'i yakalandı
Kayseri merkezli 13 ilde FETÖ'nün TSK'daki "subay mahrem yapılanması"na yönelik çalışma kapsamında sabit telefonlardan ardışık olarak arandıkları belirlenen 98 askeri personel hakkında soruşturma başlatıldı, haklarında gözaltı kararı bulunan 24 zanlıdan 15'i yakalandı.
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