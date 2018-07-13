1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MİT TIR'ları davası sanığı Cihangiroğlu, gözaltına alındı

MİT tırlarının durdurulması ve ıslak imza davaları sanığı dönemin Jandarma Kriminal Daire Başkanı Burhanettin Cihangiroğlu, Ankara'da gözaltına alındı
13 Temmuz 2018 12:46
Yazdır
MİT TIR'ları davası sanığı Cihangiroğlu, gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ''imamı'' tarafından ankesörlü telefondan arandığı ortaya çıkan Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulması ve ıslak imzada kumpas davalarının sanığı dönemin Jandarma Kriminal Daire Başkanı emekli Albay Burhanettin Cihangiroğlu, Ankara'da gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün TSK yapılanması kapsamında ankesörlü telefon veya sabit hatlarla irtibat kuran örgüt mensuplarına yönelik soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonla görüşme incelemesi sırasında, Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulması ve ıslak imza davalarının tutuksuz sanığı dönemin Jandarma Kriminal Daire Başkanı emekli Albay Burhanettin Cihangiroğlu'nun, örgüt mensuplarıyla ankesörlü telefon aracılığıyla görüştüğü tespit edildi.

Cihangiroğlu'nun görüştüğü tarihler arasında dikkati çekici bir tarih de yer alıyor. Cihangiroğlu'nun, MİT tırlarının durdurulduğu 1 ve 19 Ocak 2014 tarihleri arasındaki 12 Ocak 2014 günü örgüt imamı ile ankesörlü telefon üzerinden görüştüğü belirlendi.

Savcılıkça, FETÖ imamlarıyla görüştüğü belirlenen Cihangiroğlu hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Gözaltı kararının ardından Cihangiroğlu Ankara'daki adresinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Cihangiroğlu'nun, İstanbul'a getirileceği öğrenildi.

Cihangiroğlu hakkındaki suçlamalar

MİT tırları davasında hazırlanan iddianamede, Jandarma Kriminal Daire Başkanı olarak görev yapan Burhanettin Cihangiroğlu'nun, devlet sırrı kapsamındaki MİT tırlarındaki malzemelerle ilgili, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunulmak amacıyla hazırlanan 23 Ocak 2014 tarihli uzmanlık raporunu düzenleyen birimin en üst derecede sorumlu amiri olduğu kaydediliyor.

Islak imzada kumpas davasının iddianamesinde ise Cihangiroğlu'nun, kamuoyunda "İrtica ile mücadele eylem planı" olarak bilinen belgedeki ıslak imzanın emekli Kurmay Albay Dursun Çiçek'e ait olduğu şeklinde uzmanlık raporunu hazırlayan Jandarma Kriminal Dairesi'nin başkanı olduğu belirtiliyor.

Her iki iddianamede Cihangiroğlu hakkında "cebir ve siddet kullanarak Turkiye Cumhuriyeti hukümetini ortadan kaldırmaya veya gorevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye tesebbus etmek" suçundan agırlastırılmıs muebbet, "devletin guvenligi veya ic veya dıs siyasal yararları bakımından niteligi itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla acıklamak" suçundan ise müebbet hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Cihangiroğlu'nun ayrıca "silahlı orgutü kurmak veya yönetmek", "devletin guvenligi veya ic veya dıs siyasal yararları bakımından, niteligi itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek" suçlarından da cezalandırılması isteniyor.

MİT tırlarına ilişkin soruşturmada 30 Kasım 2015'te tutuklanan Cihangiroğlu'nun dosyası MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ndeki dava ile birleştirildi. Burhanettin Cihangiroğlu, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden önce 7 Haziran 2016'da tahliye edildi.

Muhammed Enes Can,Başak Akbulut Yazar
Memurlar.Net
Bu haber 3,055 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İzmir'de belediye otobüsü alev alev yandı
13 Temmuz 2018 17:23		 İzmir'de orman yangını
13 Temmuz 2018 16:56
Adana'da Atatürk büstüne satırlı saldırı
13 Temmuz 2018 15:52		 Gençlik festivaline giden genç kız, kayboldu
13 Temmuz 2018 15:15
İddia üzerine girdiği gölde kayboldu
13 Temmuz 2018 15:05		 'Evlen' baskısı genç kızı intihara sürükledi
13 Temmuz 2018 14:58
Kayınvalidenin yemeğine deterjan koyan gelin kendini böyle savundu
13 Temmuz 2018 14:52		 Lise müdürünün cinayet sanıkları ilk kez hakim karışısında
13 Temmuz 2018 14:01
'Nevşehir'de köpeğin çöp kamyonunda ezildi' iddiasına açıklama geldi
13 Temmuz 2018 13:42		 İşte özel harekat polisini vuran örgüt üyesi
13 Temmuz 2018 12:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Muharrem İnce 24 Haziran gecesi çok sarhoştu iddiası
Cumhurbaşkanlığı, neden müfettiş kadrosuna atama gibi rutin bir işleme muhatap kılınıyor?
Geçici görevlendirilmeler sonlandırılıyor. TKDK'nın akreditasyonu iptal olabilir
KPSS 2018/1 tercih sonuçları açıklandı
Bazı kamu kurumları, iade olan personelin bilgilerini DPB sistemine giriediği için, yakınlarının güvenlik soruşturmaları olumsuz çıkıyor
Tüm uzman ve müfettişlere ayrım yapılmadan Cumhurbaşkanlığındaki başkanlıklara atanma imkanı verildi
İşte özel harekat polisini vuran örgüt üyesi
YÖK, GY ve unvan değişikliği sınavını iptal etti
Bir ayrıcalık da Başbakanlık Hukuk Müşavirlerine
BİLSEM sonuçları açıklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ingiltere milli takımı 1
maduro'nun erdoğan'a dünya lideri demesi 2
maceraperest 2
14.07.2018 ingiltere vs belçika maçı 3
johannes hopf 2
haydari nerede kaldı cemşit 1
odtü'lü öğrencilerin tutuklanması 3
özgür demirtaş 2
Breaking Bad 3
hazırlık maçı 1
SON İLANLAR
Almus Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Osmancık Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Beyler Sulaması Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Nevşehir Hacıbektaş SYDV Alım İlanı
Kırıkkale Sulakyurt SYDV Personel Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli 2 bin 375 uzman erbaş alacak
Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Alamanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam