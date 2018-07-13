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Eskişehir'de FETÖ'nün üst düzey isimlerine operasyon

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasında üst düzey olduğu belirtilen iki isim, Eskişehir'dkei hücre evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı
13 Temmuz 2018 14:22
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Eskişehir'de FETÖ'nün üst düzey isimlerine operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri yapılanmasında sözleşmeli subayların Türkiye sorumlusu ile Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı sorumlusu Eskişehir'deki hücre evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara ve Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı bulunan Yaşar T. ile Ahmet E, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince kent merkezinde kaldıkları hücre evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili başlatılan soruşturmada adı geçen ve KHK ile kapatılan örgüte ait şirketlerde kaydı bulunan "ByLock" kullanıcısı Yaşar T'nin 2008-2013 yılları arasında Hava Kuvvetleri sözleşmeli subayların Türkiye sorumlularından olduğu bildirildi.

DENETİMLİ SERBESTLİKLE TAHLİYE OLMUŞ

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçundan 14 Eylül 2017'de tutuklanarak, denetimli serbestlik koşuluyla tahliye edilen Ahmet E'nin de şimdiki adı Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı olan 1. Hava Kuvveti Komutanlığı sorumlusu olduğu öğrenildi.

SAHTE NÜFUS CÜZDANI

Hücre evlerinde yapılan aramada, sahte nüfus cüzdanı, cep telefonları, bilgisayar, çok sayıda sim kartı, bilgisayar ekipmanları, FETÖ elebaşına ait kitaplar ile bir miktar dolar ve Türk lirası para ele geçirildi.

Şüphelilerden Yaşar T'nin sorgusunun ardından Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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