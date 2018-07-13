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Yurt yangını sanığı eski kaymakam FETÖ'den hakim karşısında

Adana'nın Aladağ ilçesinde 10'u öğrenci 12 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda öğrencinin yaralandığı yangınla ilgili yargılaması süren Eski Aladağ Kaymakamı'nın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da yargılanmasına başlandı
13 Temmuz 2018 16:39
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Yurt yangını sanığı eski kaymakam FETÖ'den hakim karşısında

Adana'nın Aladağ ilçesinde 10'u öğrenci 12 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda öğrencinin yaralandığı yangınla ilgili yargılanan ve FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski Aladağ Kaymakamı Ahmet Ziya Filizer hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Adana 12.Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Filizer ve avukatı katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunma yapması istenen Filizer, tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek kolluk kuvvetince ikametinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını iddia etti.

FETÖ/PDY'ye ait bir dernekte veya vakıfta üyelik kaydının bulunmadığını öne süren sanık Filizer, "ByLock kullanıcısı değilim. 15 Temmuz tarihinde Aladağ'da 'herkes görevinin başında beklesin' dedim. Aladağ'daki jandarma birliğine asla dışarı çıkmaması, kanunsuz bir işe kalkışmaması yönünde talimat verdim. İlçe meydanında itidal tavsiye eden ve bu durumun geçici olduğunu belirten bir konuşma yaptım. FETÖ terör örgütüyle bir bağlantım yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Savcısı ise eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti de duruşmayı erteledi.

Adana'nın Aladağ ilçesinde 29 Kasım 2016'da 10'u öğrenci 12 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda öğrencinin yaralandığı yangınla ilgili eski Aladağ Kaymakamı Ahmet Ziya Filizer hakkında "Gözetim ve denetim görevini ihmal etmek suretiyle görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
Anadolu Ajansı
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