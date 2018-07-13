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YÖK'ten görevde yükselme sınavı iptali duyurusu

Yükseköğretim Kurulunca, 8 Eylül Cumartesi yapılacak "2018 yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı" iptal edildi
13 Temmuz 2018 17:00
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YÖK'ten görevde yükselme sınavı iptali duyurusu

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), 8 Eylül Cumartesi yapılacak "2018 yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı" iptal edildi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumları personeline uygulanacak sınavın iptal edilmesi kararı alındı.

Açıklamada, 8 Eylül Cumartesi yapılması planlanan sınavın, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş ile ilgili yaşanan yoğun mevzuat değişikliği sebebiyle iptal edildiği belirtildi.
Anadolu Ajansı
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