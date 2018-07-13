1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'ByLock' kullanıcısı 91 sanığa hapis cezası

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla yargılanan aralarında ihraç edilen polislerin de bulunduğu, 91 sanık hapisle cezalandırıldı
13 Temmuz 2018 17:35
Yazdır
'ByLock' kullanıcısı 91 sanığa hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen aralarında ihraç edilen polislerin de bulunduğu 45'i tutuklu 143 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti, 91 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Alibey Spor Salonu'nda yapılan duruşmaya, 44 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, yargılamanın sonuna gelindiğini belirterek, sanıklara son sözlerini sordu. Sanıklar, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, aralarında ihraç edilen polislerin de bulunduğu 91 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

- 48 sanığın dosyası tefrik edildi

Mahkeme heyeti, haklarında yakalama kararı verilen ve firari durumda bulunan 22 sanık ile soruşturma aşamasında haklarındaki delillerin tam toplanamadığı 26 sanığın dosyasının ayrı ayrı tefrik edilmesine karar verdi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bir sanık, 1 yıl 6 ay 22 gün, 2 sanık ise 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla cezalandırılırken, tutuksuz bir sanık hakkında beraat kararına hükmolundu.

Mahkeme heyeti, haklarında dosyasının ayrılmasına karar verdiği sanıklardan 4'ü, hakkında mahkumiyet verdiği sanıklardan ise 9'u olmak üzere 13 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi.
Anadolu Ajansı
Bu haber 12,696 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Akıncı Üssü davasında 3 sanığa tahliye
14 Temmuz 2018 00:01		 Şanlıurfa'da terör örgütünün propagandasını yapan 8 kişi gözaltına alındı
13 Temmuz 2018 23:04
Adana'da sahte kimlikle yakalanan FETÖ şüphelisi çift tutuklandı
13 Temmuz 2018 22:43		 Uşak merkezli FETÖ operasyonunda 8 gözaltı
13 Temmuz 2018 20:58
Beşiktaş'taki terör saldırısı davasında acı tesadüf
13 Temmuz 2018 20:55		 Norveç'ten sınırdışı edilen PKK'lı kadın tutuklandı
13 Temmuz 2018 20:43
FETÖ'ye yönelik 'ankesörlü telefon' operasyonu. 20 gözaltı
13 Temmuz 2018 20:16		 FETÖ'nün 'Erbaa imamı'na 9 yıl hapis cezası
13 Temmuz 2018 19:21
Hava Kuvvetleri eski personeli 13 FETÖ'cü itirafçı oldu
13 Temmuz 2018 19:15		 Beyşehir Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı
13 Temmuz 2018 19:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Bedelli askerliği Kararname ile çıkarabiliriz
'FETÖ'nün hareket alanı gitgide daralıyor'
Akıncı Üssü davasında 3 sanığa tahliye
Karadeniz'i andıran güzel Kasaba Kıyıköy
14 Temmuz 2018'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Carlos Kameni 1
maduro'nun erdoğan'a dünya lideri demesi 2
çerezza 4
yerry mina 2
anne olması mümkün olmayan kadınlar 2
ben böyleyim 1
gareth southgate 3
luis neto 1
karınca 1
24 haziran'dan sonra 30 milyar dolar pompalayacağız 2
SON İLANLAR
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 257 Öğretim Üyesi Alacak
Almus Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Osmancık Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Beyler Sulaması Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Nevşehir Hacıbektaş SYDV Alım İlanı
Kırıkkale Sulakyurt SYDV Personel Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli 2 bin 375 uzman erbaş alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam