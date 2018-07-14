Gaybubet evinde yakalanan 'ilçe imamı ve sohbet ablası' evli çıktı

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kahramanmaraş'ta terör örgütü 'FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında bir süre önce öğretmenlik mesleğinden atılarak ihraç edilen ve her yerde aranan Emrah A. ve eşi Sevilay A.'nın izine Adana'da ulaştı. Polis, zanlıların saklandığı merkez ilçe Çukurova'ya bağlı 100. Yıl Mahallesi'ndeki 'gaybubet evi'ne operasyon düzenledi.

Sahte kimlikle yakalandılar

Kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan Emrah A.'nın, örgütün Kahramanmaraş'ın Andırın sözde 'ilçe imamı', eşi Sevilay A.'nın da sohbet ablası olduğu ortaya çıktı. Kimliklerini gizlemek için yakınlarına ait nüfus cüzdanına kendi fotoğraflarını yapıştıran zanlıların, örgütle bağlantısı nedeniyle de bir süre önce öğretmenlik mesleğinden atılarak ihraç edildiği öğrenildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan karı koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.