1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TRT'de Gülen soruşturması, personelin işine son verildi

TRT Diyanet'te 22 Haziran'da yayımlanan Tasavvuf Musikisi programında, bestesini Ahmet Hatipoğlu'nun yaptığı bir ilahi seslendirildi. "Bulanlar Hakkı Buldu" adli ilahi yayını sırasında eseri tanıtan yazı ekranlara geldiğinde, eserin güftesinin Terör Örgütü lideri Fethullah Gülen'e ait olduğu görülmüştü. Bunun üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı, idari soruşturma başlattı. Soruşturma neticesinde sorumluluğu tespit edilen personelin görevine son verildi.
14 Temmuz 2018 15:48
Yazdır
TRT'de Gülen soruşturması, personelin işine son verildi

TRT Diyanet'te 22 Haziran'da yayımlanan Tasavvuf Musikisi programında, bestesini Ahmet Hatipoğlu'nun yaptığı bir ilahi seslendirildi. "Bulanlar Hakkı Buldu" adli ilahi yayını sırasında eseri tanıtan yazı ekranlara geldiğinde, eserin güftesinin Terör Örgütü lideri Fethullah Gülen'e ait olduğu görülmüştü. Bunun üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı, idari soruşturma başlattı. Soruşturma neticesinde sorumluluğu tespit edilen personelin görevine son verildi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NDAN KONUYLA İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMA

Bugün bazı medya organlarında TRT Diyanet ile ilgili yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

2012 yılı arşivlerinde yer alan "Ahmet Hatipoğlu ile Tasavvuf Musikisi" programının TRT Diyanet ekranında 22.06.2018 tarihinde yayınlandığı ve yayın esnasında bestesi Devlet Musikisi Tasavvuf Müziği Korosu Şefi Ahmet Hatipoğlu'na ait olan bir eserin güftesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması elebaşı Fethullah Gülen'in isminin geçtiği fark edilmiştir.

Gerekçesi her ne olursa olsun, böyle bir yanlışı tasvip etmek kesinlikle mümkün değildir.

Bu nedenle Başkanlığımız tarafından söz konusu programla ilgili ihmalde kasıt ihtimalinin bulunup bulunmadığını tespit etmek üzere derhal harekete geçilmiş, 23.06.2018 tarihinde yayından sorumlu personel hakkında idari soruşturma ivedilikle başlatılmıştır.

İdari soruşturma neticesinde, sorumluluğu tespit edilen personelin görevine son verilmiş olup adli soruşturma süreci devam etmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı, din istismarı konusunda milletimizi bilinçlendirmeyi ve hain terör örgütü FETÖ ile mücadeleyi kesintisiz sürdürmektedir.

Kamuoyuna saygıyla arz olunur.
Memurlar.Net
Bu haber 30,425 defa okundu. 7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dışişleri'nden Mogadişu'daki terör eylemlerine kınama
14 Temmuz 2018 20:21		 'Unutmayacağız ve unutturmayacağız'
14 Temmuz 2018 20:18
Sağlık Bakanı Koca: Türk milleti haysiyetine sahip çıkmıştır
14 Temmuz 2018 19:34		 Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'dan 15 Temmuz mesajı
14 Temmuz 2018 19:21
Şehit Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını
14 Temmuz 2018 19:14		 Bakan Pakdemirli, sektörü dinledi
14 Temmuz 2018 19:05
Yeni Tarım Bakanı: Hiç kimseye siyasi davranmayacağım
14 Temmuz 2018 18:35		 Erdoğan, CHP'li Kesici'yi Külliye'de kabul etti
14 Temmuz 2018 18:12
Beykoz'da duvarlara '15 Temmuz' resimleri çizildi
14 Temmuz 2018 17:39		 Meslekte 40 yılı dolduran avukatlara plaket
14 Temmuz 2018 17:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Tezini veremeyen düz memur olacak
OHAL Komisyonu kararıyla iade olanların mali hakları için düzenleme yapılacak
OHAL sonrası terörle mücadele düzenlemesi geliyor
Erdoğan: Bedelli askerliği Kararname ile çıkarabiliriz
TRT'de Gülen soruşturması, personelin işine son verildi
Evliliği bitiren 10 sebebe dikkat
Ziya Selçuk veliler için umut oldu
Bahçeli: FETÖ'nün siyasi ayağı hala aydınlatılamamıştır
Çalık'tan bedelli askerlik açıklaması
Erdoğan, CHP'li Kesici'yi Külliye'de kabul etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
william carvalho 1
soul kitchen 1
Fenerbahçe 1
karınca 1
erzurum şeker fabrikası işçilerinin işten çıkarılması 1
yerry mina 1
hazırlık maçı 1
tut ki gecedir 1
ha hasan ali,ha ali hasan 3
Mürüvvet 3
SON İLANLAR
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 257 Öğretim Üyesi Alacak
Almus Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Osmancık Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Beyler Sulaması Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Nevşehir Hacıbektaş SYDV Alım İlanı
Kırıkkale Sulakyurt SYDV Personel Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam