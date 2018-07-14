TRT'de Gülen soruşturması, personelin işine son verildi

TRT Diyanet'te 22 Haziran'da yayımlanan Tasavvuf Musikisi programında, bestesini Ahmet Hatipoğlu'nun yaptığı bir ilahi seslendirildi. "Bulanlar Hakkı Buldu" adli ilahi yayını sırasında eseri tanıtan yazı ekranlara geldiğinde, eserin güftesinin Terör Örgütü lideri Fethullah Gülen'e ait olduğu görülmüştü. Bunun üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı, idari soruşturma başlattı. Soruşturma neticesinde sorumluluğu tespit edilen personelin görevine son verildi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NDAN KONUYLA İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMA

Bugün bazı medya organlarında TRT Diyanet ile ilgili yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

2012 yılı arşivlerinde yer alan "Ahmet Hatipoğlu ile Tasavvuf Musikisi" programının TRT Diyanet ekranında 22.06.2018 tarihinde yayınlandığı ve yayın esnasında bestesi Devlet Musikisi Tasavvuf Müziği Korosu Şefi Ahmet Hatipoğlu'na ait olan bir eserin güftesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması elebaşı Fethullah Gülen'in isminin geçtiği fark edilmiştir.

Gerekçesi her ne olursa olsun, böyle bir yanlışı tasvip etmek kesinlikle mümkün değildir.

Bu nedenle Başkanlığımız tarafından söz konusu programla ilgili ihmalde kasıt ihtimalinin bulunup bulunmadığını tespit etmek üzere derhal harekete geçilmiş, 23.06.2018 tarihinde yayından sorumlu personel hakkında idari soruşturma ivedilikle başlatılmıştır.

İdari soruşturma neticesinde, sorumluluğu tespit edilen personelin görevine son verilmiş olup adli soruşturma süreci devam etmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı, din istismarı konusunda milletimizi bilinçlendirmeyi ve hain terör örgütü FETÖ ile mücadeleyi kesintisiz sürdürmektedir.

Kamuoyuna saygıyla arz olunur.

