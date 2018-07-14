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FETÖ'nün 'sözde sıkıyönetim komutanı'nın cezası onandı

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi, Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 15 Temmuz 2017'de sonuçlanan ve itiraz üzerine gönderilen, aralarında FETÖ'nün sözde "sıkıyönetim komutanı" ve dönemin 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı tuğgeneral Ali Avcı'nın da yer aldığı 11 askere verilen cezayı onadı. Mahkeme ayrıca 3 sanık için cezai indirim uygulanması, 2 kişinin de dosyasının ayrılmasına karar verdi.
14 Temmuz 2018 16:21
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FETÖ'nün 'sözde sıkıyönetim komutanı'nın cezası onandı

Kars Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine katıldıkları ve FETÖ'nün kentteki sözde "ana komuta kademesi"nde yer aldıkları gerekçesiyle haklarında 2. Ağır Ceza Mahkemesince dava açılan ve teşebbüsün birinci yılında sonuçlanan örgütün sözde "sıkıyönetim komutanı" eski 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı tuğgeneral Ali Avcı'nın da aralarında bulunduğu biri tutuksuz 17 sanığın yargılandığı dava dosyası, itiraz üzerine Erzurum Bölge Adliye Mahkemesine gönderildi.

Dosyayı inceleyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin tutuksuz sanık İbrahim Erhan Akca hakkında verdiği beraat kararını yerinde buldu. Eski tuğgeneral Avcı'nın da aralarında bulunduğu 11 kişiye verilen 3'ü ağırlaştırılmış 11 müebbet hapis cezasını da onayan Ceza Dairesi, sanıklardan Süleyman Koç, Eyüp Ağbağ ve Cemal Sudaş'ın çarptırıldığı cezalarda ise indirim uyguladı. Daire, Emrah Akça ve Osman Atlı'nın ise "suçun gerçekleşmesi, suç vasfının değerlendirilmesi ve diğer hususların takdiri" açısından yeniden yargılanmaları için dosyalarının ayrılması ve 16 sanığın tutukluluğunun devamını kararlaştırdı.

- Dava süreci

Davayı 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin birinci yılında karara bağlayan Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan eski tuğgeneral Ali Avcı ile eski yarbaylar Serkan Polat ve Nihat Uçan'a, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Polat ve Uçan'a ayrıca "kamu malına zarar verme" suçundan altışar yıl hapis cezası vermişti.

Mahkeme heyeti, cezalarında bazı nedenleri göz önünde bulundurarak indirim yaptığı diğer sanıklardan Erdinç Serçe, Haydar Küreş, Ferat Demircan, Sami Büberci, Muslih İpekliler, Ali Ercan Ormanoğlu, Çetin Aydoğan ve Harun Doğanay'a "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan müebbet, Süleyman Koç ve Osman Atlı'ya yirmişer yıl, Cemal Sudaş, Emrah Akça ve Eyüp Ağbağ'a ise 18 yıl dokuzar ay hapis cezası verilmesini karara bağlamıştı. Benzer suçlardan tutuksuz yargılanan İbrahim Erhan Akca'nın ise delil yetersizliğinden beraatine hükmedilmişti.
Anadolu Ajansı
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