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İtirafçı hakime, ByLock'ta 'janjanlı' kullanıcı adı

Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen FETÖ/PDY davasında Kars Adliyesi'nde görevli eski hakim M.K., 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. İtirafçı olan hakim M.K., "Avukatlık yaptığım dönemde diş hekimi G.E. telefonuma ByLock programını kurdu. Bana 'Sen çok ters adamsın, sana janjanlı bir isim bulalım' diyerek kullanıcı adımı 'fraksiyon' ve şifremi 'Mk1986' olarak belirleyip telefonu bana geri verdi" dedi.
14 Temmuz 2018 22:45
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İtirafçı hakime, ByLock'ta 'janjanlı' kullanıcı adı

FETÖ/PDY'nin darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında hakim M.K., 29 Kasım 2016'da tutuklandı. Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren M.K., 24 Şubat 2017'de tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. M.K. hakkında Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Meslekten ihraç edilen M.K., avukatlık yaparken sınavla hakimlik mesleğine geçtiğini söyledi. Denizli'de avukatlık yaptığı dönemde örgütten olan meslektaşı ile ortaklık yaptığını belirten M.K., şunları anlattı:

"Büro ortaklığı yaptığım H.K. beni evine davet etti. Gittiğimde başka avukatlar da vardı. Normal mesleki tartışmalardan sonra dini konulardan konuşuldu. Diş hekimi olan G.E., elindeki kağıttan Sait Nursi isimli kişinin yazdığı kitaplardan bir kesit okudu, bunu yorumladı. G.E. tanıştıktan sonra ofisimize gidip gelmeye başladı. Her ne kadar G.E. ile arkadaşlık etsem de dünyevi ve siyasi görüşler nedeniyle kendisi ile uyuşamıyordum. Ancak bunu tartışma konusu da etmiyordum. Yoğun ısrarları üzerine toplantı yapılacak eve gittim. Burası sanırım G.E.'nin eviydi. Normal sohbetlerden sonra yine hatırlamadığım dini konulardan konuşuldu. Ancak bu sefer farklı olarak sohbet devam ederken Türk bayrağının yurt dışında birçok ülkede dalgalandığını, hizmet hareketinin bu iş için uğraştığını konuşmaya başladılar. Sohbet bu şekilde ilerlerken bu işlerin kolay olmadığı, bu işler için uğraşan birilerinin olduğu, Fethullah Gülen'in bu iş için emek verdiğini anlatarak Fethullah'ı övücü konuşmalar yapıp benim ne düşündüğümü sordular. Ben de bu kişiyi çok tanımadığımı, hatta babamın bu kişi ve dahil olduğu yapı ile mücadele verdiğini, bana sordukları kişiyi ve yapıyı hiç bilmediğimi söyledim. Bu şekilde toplantı sona erdi."

Aradan uzun bir süre geçtikten sonra 2013 yılında G.E.'nin bürosunu ziyarete geldiğini belirten itirafçı hakim M.K. şöyle devam etti:

"Uzun süre görüşemediğimizi, ne yapıp ne ettiğini sordum. İşlerinin yoğun olduğunu, dişçilik dışında başka işlerle uğraştığını anlattı. Bu şekilde konuşma devam ederken artık benimle çok sık görüşmek istediğini söyledi. Ben de ne zaman isterse büroma gelebileceğini söyledim. Ancak kendisi fiilen çok sık buluşamayacağımızı, kendisinin çok yoğun olduğunu söyledi. Ben de o zaman telefon açmasını, mesaj atmasını istedim. O da zaten o şekilde görüşeceğimizi, ancak ortalığın güvenli olmadığını, WhatsApp gibi programların içeriğinin çalındığını, Google Play'da bulunan ByLock isimli programın güvenli olduğunu, bu programdan mesajlaşılabileceğini, herkesin bunu zaten kullandığını söyledi. Zaten programın kendisinde olduğunu, hatta internetten indirmeyle uğraşmamam gerektiğini, kendisinin yükleyebileceğini belirtti. Hatta o sırada Google Play'den bana ByLock programını gösterdi. Yüklemek için telefonu benden aldı. 'İndirmeyle uğraşmayalım, bende programın yedeği var' diyerek zannedersem Bluetooth üzerinden programı benim telefonuma kurdu. Yine kendisi bana 'Sen çok ters adamsın, sana janjanlı bir isim bulalım' diyerek kullanıcı adımı 'fraksiyon' ve şifremi 'Mk1986' olarak belirleyip telefonu bana geri verdi. Ben programı Google Play'de de görünce o olaydan sonra çok da önemsemedim. Programda bana ekli başka kimse yoktu. Kendisi bana ara sıra da dini içerikli hikaye, şiir gibi yazılar atardı."

M.K., Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7,5 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Etkin pişmanlık kapsamında ifadeler vermesi nedeniyle M.K.'nın cezası 5 yıla düşürüldü. İyi hal indirimi uygulan M.K., 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Doğan Haber Ajansı
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